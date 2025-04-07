Главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 Канала отметил, что эта операция стала успешной. По его словам, было несколько попаданий непосредственно по предприятию, что неизбежно повлияет на его дальнейшую работу.

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Учитывая масштабы повреждений и пожар, работать на объекте в ближайшее время вряд ли будет возможно.

Как украинские дроны повредили предприятие

"Есть видео, снятое днем, когда еще один дрон долетел до цели. Он не сдетонировал, что обидно, ведь дрон достиг самого объекта", – рассказал Катков.

Он уточнил, что речь идет о дроне, созданном на базе легкой авиации – вероятно, модификация типа Skyranger Ninja. Это небольшой самолет, чуть меньше "Cessna".

Его не смогли сбить – он влетел в здание завода, вызвал разрушения, но не взорвался. Оно подтверждает, что удары по таким объектам возможны. Такие дроны способны нести боевые части массой до нескольких сотен килограммов,

– отметил Катков.

Он добавил, что для сравнения, дрон "Лютый", который используется для ударов по нефтехранилищам и нефтеперерабатывающим заводам, имеет боевую часть весом около 50 килограммов. Разница между десятками и сотнями килограммов – принципиальна.

Для эффективного поражения производственных объектов, которые изготавливают компоненты для военной техники и вооружения, необходимо оружие с мощными боевыми зарядами. Именно такие дроны, вероятно, и были применены во время удара по предприятию АО "Оптико-волоконные Системы".

Также, по словам Каткова, для поражения подобных целей может быть эффективной украинская ракета "Нептун" с дальностью до 1000 километров.