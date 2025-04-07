Головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі 24 Каналу зазначив, що ця операція стала успішною. За його словами, було кілька влучань безпосередньо по підприємству, що неминуче вплине на його подальшу роботу.

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Зважаючи на масштаби пошкоджень та пожежу, працювати на об'єкті найближчим часом навряд чи буде можливо.

Як українські дрони пошкодили підприємство

"Є відео, зняте вдень, коли ще один дрон долетів до цілі. Він не здетонував, що прикро, адже дрон досяг самого об'єкта", – розповів Катков.

Він уточнив, що йдеться про дрон, створений на базі легкої авіації – ймовірно, модифікація типу Skyranger Ninja. Це невеликий літак, трохи менший за "Cessna".

Його не змогли збити – він влетів у будівлю заводу, спричинив руйнування, але не вибухнув. Воно підтверджує, що удари по таких об'єктах можливі. Такі дрони здатні нести бойові частини масою до кількох сотень кілограмів,

– зазначив Катков.

Він додав, що для порівняння, дрон "Лютий", який використовується для ударів по нафтосховищах і нафтопереробних заводах, має бойову частину вагою близько 50 кілограмів. Різниця між десятками й сотнями кілограмів – принципова.

Для ефективного ураження виробничих об'єктів, які виготовляють компоненти для військової техніки й озброєння, необхідна зброя з потужними бойовими зарядами. Саме такі дрони, ймовірно, і були застосовані під час удару по підприємству АТ "Оптико-волоконні Системи".

Також, за словами Каткова, для ураження подібних цілей може бути ефективною українська ракета "Нептун" з дальністю до 1000 кілометрів.