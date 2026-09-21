Украина способна вызвать коллапс в приграничных регионах России, – военный обозреватель

Удары дронами по России становятся все более болезненными для оккупантов. Украина наращивает масштабы и глубину системных ударов по военным объектам и нефтеперерабатывающим заводам на территории врага. И дальше будет еще больше.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Василий Пехньо. Недавно президент Владимир Зеленский подчеркнул, что во время атаки на Москву Силы обороны использовали, помимо привычных дронов, еще и Vendetta и Pelican. Это – новые средства, о которых пока мало что известно.

Украина усиливает удары по России

Как подчеркнул Пехньо, чрезвычайно хорошо, что украинские дроны смогли пробиться аж до Москвы, где особенно плотная противовоздушная оборона. Отдельно стоит отметить и то, что во время атаки были применены и крылатые ракеты "Фламинго".

До Москвы непросто пробиться. Да еще и ракетами "Фламинго". Говорят, что на радиолокационных станциях противника они ярко светятся. Но что-то все же привело к тому, что ракета по Московскому НПЗ прилетела прямо туда. Наших ударов по территории России становится очень много,

– отметил Пехньо.

Военный обозреватель оценил недавние удары по России: смотрите видео 24 Канала

По его словам, в некоторых подразделениях Сил обороны уже говорили, что у них достаточно возможностей, чтобы вызвать серьезный коллапс в российских регионах. Речь идет о территориях, расположенных близко к Украине.

По крайней мере, я слышал такие оценки в отношении Брянской, Белгородской, Курской, Ростовской областей. Таганрог может сильно пострадать. Если в этом будет целесообразность и необходимость, то у Украины есть чем противодействовать. Это в том случае, если россияне увеличат масштаб ударов против нас,

– сказал Пехньо.

Добавим, что во время атаки на Москву 20 сентября Силы обороны Украины применили значительное количество различных беспилотников и ракет. Речь идет о "Палянице", "Лютом", FP-1, RZ-100, Pelican, "Фламинго" и т. д.