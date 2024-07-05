Ее СтратКом ВСУ распространил в своем телеграмм-канале 5 июля.

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ВСУ опубликовали карту рекордных по дальности ударов по России

СтратКом ВСУ обнародовал карту рекордных поражений военных объектов в России за последние шесть месяцев.

Коммуникационщики отметили, что десятки глубинных ударов происходят системно в течение более чем полгода с применением украинского оружия. Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит любые дополнительные мнимые "красные линии".

Постепенно наращивая возможности украинского военно-промышленного комплекса, Силы обороны Украины постоянно увеличивают дальность и эффективность ударов. Разрешение на использование западных систем вооружения расширит возможности по защите Украины и ускорит завершение российско-украинской войны,

– говорится в сообщении.



10 рекордных по дальности ударов по России / Карта СтратКому ВСУ️

В СтратКоми ВСУ отметили, что место запуска и расстояние до объектов указаны условно. Они также не могут утверждать, что "за каждым из ударов стоят именно Силы обороны Украины, а не партизаны или недовольные своим правительством россияне"