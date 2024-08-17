Борис Джонсон призвал Запад дать разрешение Украине на дальнобойные удары по России западным оружием

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал операцию в Курской области. Он считает, что пришло время позволить Киеву беспрепятственно осуществлять дальнобойные атаки по территории России.

Джонсон призвал партнеров перестать бояться "эскалации" конфликта из-за этого. Это он отметил в своей статье.

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Джонсон призвал прекратить "хохот" и отказаться от путинофобии

Джонсон напомнил, как Путин угрожал "взять Киев за три дня", но "в самых страшных кошмарах он не мог представить, что однажды украинские танки переправятся на территорию России" и что за неделю Украина захватит больше территории, чем россияне за год.

Этот молниеносный прорыв в Курскую область напоминает нам ключевую правду всей войны: мы изначально всегда недооценивали украинцев. Мы недооценили их дар неожиданности, то, как они беспощадно держали в тайне свой последний план. Мы недооценили их смелость – их готовность делать то, что люди считали невозможным. И мы хронически недооценивали их ярость на российского захватчика – глубокое желание в украинской груди изгнать путинские войска с каждого дюйма украинской земли,

– написал Джонсон.

Поэтому политик призвал прекратить "хохот", отказаться от путинофобии и дать Украине разрешение осуществлять дальнобойные атаки по России.

Джонсон отметил, что операцией в Курске Украина надеется на выход части вражеских войск из Донбасса. Он добавил, что на этом направлении россияне достигли "определенного прогресса", используя свое оружие, в частности, планирующие бомбы. Между тем украинцы не смогли дать должный отпор, потому что Запад заставлял "воевать с одной рукой, связанной за спиной".

Единственный способ остановить планирующие бомбы – это поразить авиабазы, которые используют эти российские самолеты; и единственный способ поразить эти базы – это использовать западный комплект, который они уже имеют. У украинцев американская система ATACMS, в Великобритании – подрывные ракеты Storm Shadow,

– написал британский политик.

Джонсон также прокомментировал опасения Запада обострения конфликта после предоставления разрешения бить дальнобойным оружием по целям в России.

"Нам, как всегда, говорят, что мы боимся "эскалации". Но на самом деле тот, кто действительно боится эскалации, – это Путин. Он потерял сотни тысяч войск; он потерял огромное количество доспехов; сейчас он сильно перенапряжен. Сейчас настал момент для друзей Украины во главе с США и Великобританией активизироваться", – говорится в статье экс-премьера Джонсона.

Он добавил, что несмотря на опасения, часть западного вооружения участвует в Курской операции, и к эскалации это не привело.