Последнее является крайне важным в случае их пребывания на территории Украины и участие в войне на стороне России. Об этом заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен Майк Тернер, пишет 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Украина должна иметь право бить вглубь России

По мнению американского чиновника, ВСУ должны иметь возможность атаковать легитимные военные цели на территории России оружием, которое Киев получает от США или НАТО. Сейчас же Вашингтон придерживается другой политики. По его словам, украинцы должны "мочь защитить себя".

Если Россия использует военную систему для нападения на Украину с российской территории, Украина не может атаковать эту систему в ответ оружием США или местными системами. Это действительная военная цель, на которую они должны иметь возможность ответить. Сейчас в администрации считают это провокацией,

– заявил Тернер.

По его словам, администрация Байдена демонстрировала слабую реакцию, опасаясь эскалации конфликта. Тернер отметил, что если не атаковать российскую военную производственную базу, они будут продолжать производить оружие и патроны, что будет ухудшать ситуацию для ВСУ.

Северокорейские войска должны быть законными целями

В то же время конгрессмен вспомнил и об информации о привлечении северокорейских войск в войну на стороне России, отметив, что подобные действия Москвы и Пхеньяна должны стать красной линией для Соединенных Штатов и союзников по НАТО, поскольку армии КНДР "не место в Европе".

"Я считаю, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они есть в Украине, и которые атакуют ее. Северокорейским войскам не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну", – говорит он.

В то же время конгрессмен отметил, что решение о нападении не должно быть обязательно принято, но, по его мнению, "обоснованную дискуссию на эту тему нужно провести", поскольку это в интересах США и НАТО – дать понять армии КНДР, что они могут быть действительными военными целями для Альянса.