Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что достаточное количество авиации в Украине позволит ВСУ приблизиться к контрнаступлению. Также украинским военным нужны средства для наземных операций.

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Изменение авиации

По словам Свитана, удары, которые сейчас происходят с правого берега Днепра свидетельствуют о будущей передаче самолетов для украинской авиации.

Хотя бы 2 эскадрильи от 24 самолетов мы получим летом,

– подчеркнул военный эксперт.

Интересно! Эскадрилья-подразделение, состоящее из нескольких военных самолетов и их экипажей от 12 до 24 единиц, преимущественно, одного типа.

Продвижение на линии фронта

По словам Свитана, как только в Украине появится достаточное количество авиации и хотя бы одна бригада, которая сможет полноценно работать над выполнением задач по завоеванию преимущества в воздухе, а затем работы по наземным целям, это даст нам возможность приблизиться к контрнаступательным операциям, как минимум, по левому берегу Днепра.

"С правого берега удобнее всего выполнять удары с помощью авиационных средств поражения. Вот отработали МиГ-29 и HIMARS, масштабирование таких ударов приведет к обрушению Херсонского направления", – отметил военный эксперт.

Наземные операции

Кроме авиации, по мнению Свитана, Украине нужно достаточное количество средств для наземных операций, ведь зачисткой будут заниматься именно наземные воинские части.

Им будет гораздо легче это делать после того, как отработает авиация,

– отметил военный эксперт.

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