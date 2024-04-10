Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, вполне вероятно, что украинские летчики уже могут учиться во Франции на Mirage. Поскольку Париж, как и многие другие страны, входит в авиационную коалицию.
Важно Украина получит десятки истребителей F-16: каковы их основные характеристики
Какие задачи способны выполнять Mirage
Военный эксперт отметил, Украина может использовать французские Mirage для выполнения боевых задач по земле, запускать крылатые ракеты, например SCALP, Storm Shadow, и планировочные бомбы HAMMER.
"Можно 2 эскадрильи морской авиации передать под руководство Военно-морских сил ВСУ. Там бы она неплохо себя чувствовала", – сказал Свитан.
Истребители Mirage имеют отличное вооружение и локаторы, которые видят на фоне земли и моря. То есть самолеты способны работать по вражеским кораблям и наземным средствам поражения.
В Украину вскоре могут прибыть F-16
- Датский министр иностранных дел Ларс Люкке Расмуссен заявил, что Дания первой передаст Украине истребители F-16. Передача шести самолетов может состояться уже этим летом.
- Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна предоставит Украине 24 самолета F-16. Однако скорость передачи зависит от подготовки украинских пилотов, технического персонала и инфраструктуры.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2024 году Украина может получить 10% от необходимого количества истребителей.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что истребители F-16 не "серебряный шар", то есть не являются легким решением тяжелой проблемы. По его словам, ни один вид вооружения сам по себе не может решить военный конфликт.