Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, вполне вероятно, что украинские летчики уже могут учиться во Франции на Mirage. Поскольку Париж, как и многие другие страны, входит в авиационную коалицию.

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Какие задачи способны выполнять Mirage

Военный эксперт отметил, Украина может использовать французские Mirage для выполнения боевых задач по земле, запускать крылатые ракеты, например SCALP, Storm Shadow, и планировочные бомбы HAMMER.

Интересно! В Греции также планируют распродать 32 самолета F-16. Профильные оборонные греческие издания пишут о том, что Украина может выкупить для себя F-16 или же получить их другим способом. В то же время открытым остается вопрос сроков. Ведь греческие Вооруженные силы планируют перевооружить до 2030 года. И не раньше 2028 года Афины получат свои первые F-35.

"Можно 2 эскадрильи морской авиации передать под руководство Военно-морских сил ВСУ. Там бы она неплохо себя чувствовала", – сказал Свитан.

Истребители Mirage имеют отличное вооружение и локаторы, которые видят на фоне земли и моря. То есть самолеты способны работать по вражеским кораблям и наземным средствам поражения.

Mirage 2000 был создан еще в 1970-х годах французской компанией Dassault. С тех пор пережил ряд модификаций. Индонезия планировала купить у Катара за 790 миллионов долларов 12 подержанных Mirage 2000-5. Цена – около 65,8 миллиона долларов за единицу.

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