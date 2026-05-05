Экс-посол США в Украине сказал, какие 2 болезненные последствия для Путина имеют удары по НПЗ

Россия почти каждую ночь находится под ударами украинских дронов. Обычно эти атаки приводят к тяжелым последствиям. Как удары по НПЗ в Туапсе, где в результате атаки продолжается экологическая катастрофа.

В рамках Киевского форума по безопасности рассказал 24 Каналу дипломат и бывший чрезвычайный и полномочный посол США Стивен Пайфер, что американцы смягчают свои санкции на экспорт российской нефти. Поэтому, по его мнению, украинцы вполне естественно вводят собственные санкции.

Какие последствия ждут Россию после ударов по НПЗ?

Пайфер отметил, что удары по российским нефтяным экспортным терминалам, а также по энергетической инфраструктуре России в целом имеют два последствия.

Во-первых, они действительно оказывают давление на российскую экономику, положение которой усложняется.

"Одна из вещей, которая меня разочаровывает в решениях США, – это ослабление нефтяных санкций. До конца 2025 года доходы, российское правительство получало от экспорта нефти, были на низком уровне. Среди экономистов все росло мнение, что российская экономика настолько перенапряжена, что вскоре Владимиру Путину придется сделать выбор между военными расходами и социальными программами", – подчеркнул дипломат.

К слову. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что украинские беспилотные атаки по России продолжатся. Это, по его мнению, приведет к "более весомым результатам. В частности, будет влиять на события на фронте. Ведь нефтепродукты, дизельное топливо, бензин из Туапсе, где пылает НПЗ, поставлялось с этого очень крупного нефтяного объекта. Соответственно российская армия не получит эти нефтепродукты на южной операционной зоне фронта.

Речь идет о том, что финансирование увеличения военных расходов было возможно только через сокращение социальных программ.

Поэтому, усиление этого напряжения внутри России – это полезная вещь. Она позволит поставить российскую экономику в более сложное положение. И в этом помогают именно подобные удары,

– отметил Стивен Пайфер.

Во-вторых, существует психологический аспект. Удары по России, как отметил он, существенно подрывают нарратив, который Путин пытается навязать российской общественности еще с 2022 года, что это, мол, "специальная военная операция".

В России, как отметил бывший чрезвычайный и полномочный посол США, если назвать это "войной", можно оказаться за решеткой.

Однако подтекст, по его словам, был такой, что это ограниченный конфликт, и он не повлияет на российскую территорию. Но российская общественность сейчас видит, что эта война очень влияет на россиян дома. Однако открыт вопрос, если они это осознают, может ли это привести к росту общественного сопротивления в этой войне.

Что происходит в Туапсе, где пылает НПЗ?

Ночью 1 мая в четвертый раз дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. На этот раз было попадание в морской терминал, который входит в единый комплекс с НПЗ. В результате атаки возник большой пожар. Известно, что загорелся по меньшей мере один топливный резервуар на территории Туапсинского НПЗ.

Ранее после атаки по этому объекту в Туапсе падал нефтяной дождь. Также местные жители жалуются на серьезные загрязнения моря нефтепродуктами.

По мнению военнослужащего ВСУ, политолога Кирилла Сазонова, после украинских ударов по Новороссийску были сокращены поставки нефти через терминал, поэтому россияне задействовали резервную трубу в Туапсе. Однако Украина находит эти резервные возможности, мощности и поражает их. А перед тем нанося удары система ПВО на прифронтовых территориях.