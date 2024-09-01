Подробнее о каждой из них в разговоре с 24 Каналом рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский.

К теме Московский НПЗ в Капотне пылает после атаки дронов: где завод на карте и какое расстояние до границы

С какими проблемами столкнулась Россия из-за ударов по НПЗ

Закревский объяснил, что Россия оказалась на растяжке и нужно выбрать, куда поставлять топливо: на посевную или войну. Часть запасов уничтожена из-за ударов по нефтебазе в Пролетарске и "Атлас" в Ростовской области. Этих объемов могло бы хватить на 5 недель для всего юга России.

Если через неделю россияне сохранят уборочную кампанию, то будут вынуждены забрать что-то с фронта. Если же оставят и там, и там, уже через 2 недели все будет поставляться "с колес".

Также удары по НПЗ привели к тому, что все заводы, которые делали глубокую переработку нефти, уничтожены. Остались лишь те, которые неглубоко перерабатывают нефть. Это, свою очередь, означает, что авиационное и высокооктановое топливо в дефиците.

Есть только бензин марок А-92, которые делаются прямым путем перегонки топлива. На это у России пока есть мощности и технологические решения, на остальное – нет.

Еще 2 года назад я предсказал признаки того, что Россия навсегда потеряет переработку. Ими стали: экспорт мазута и его наличие,

– отметил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов.

При глубокой переработке из одной тонны нефти делается 50 видов химических соединений, при неглубокой – всего 11, при переработке "чеченками" – бензин марки А-92, дизель и мазут.

И сейчас мы увидели беспрецедентную распродажу мазута Россией. Его распродают гораздо дешевле, чем себестоимость. Никуда не могут девать,

– отметил Андрей Закревский.

Смотрите также Более 150 дронов атаковали 15 регионов России: попали по электростанциям и НПЗ

Следующим шагом Россия может вообще бесплатно выдавать мазут, дальше – вливать его в балки. Иначе же придется закрыть переработку, потому что сам мазут некуда девать.