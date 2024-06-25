В результате ударов по НПЗ обеспечение внутреннего рынка России и ее экспортного потенциала изменилось. Это 24 Каналу отметил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Атаки повлияли на экспорт

Олег Пендзин объяснил, что нефтеперерабатывающие заводы, которые имеют советское оборудование, гораздо легче восстанавливать. Относительно современных НПЗ, то это сделать значительно труднее. Из-за санкций против России их крайне сложно обеспечивать запчастями. Однако определенное восстановление там также есть.

Атаки на НПЗ повлияли на обеспечение внутреннего рынка России и ее экспортный потенциал. Если раньше страна-агрессор экспортировала 10% произведенных бензинов и примерно 40% произведенного дизтоплива, то сейчас ситуация существенно изменилась.

Россия полностью прекратила экспорт дизтоплива и сегодня примерно 300 тысяч тонн она завозит. То есть она из "страны-бензоколонки" стала той, которая завозит бензин из Азербайджана, Казахстана и Беларуси,

– объяснил экономист.