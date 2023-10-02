Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. По его словам, не стоит говорить, какое оружие имеет Украина – пусть это останется для противника сюрпризом.

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Украина может бить по военным объектам России

Евлаш отметил, что, конечно, сейчас в период информационной войны враг использует все источники для получения информации, в частности открытые.

Потому не будем раскрывать карты. Но да, у нас есть дальнобойное оружие, которым мы можем прицельно наносить поражение, я подчеркиваю, исключительно по военным объектам. ВС Украины, Силы обороны никогда не бьют по гражданским объектам, поскольку жизнь и здоровье людей гражданских, ни в чем невиновных, для нас также приоритет. Мы придерживаемся всех норм международного права, Женевской конвенции, правил и обычаев ведения войны,

– заметил представитель.

По его словам, потому, конечно, приоритетом для украинской армии остаются и командные пункты.

"Поскольку, когда командование либо уничтожено, либо находится в панике, конечно, это отражается на ходе боевых действий, на принятии решений. И оно вызывает за собой такой эффект домино, когда уже с головы начинаются проблемы, и все оно тянет один за другим следующие проблемы, в том числе логистические, принятие решений на местах и вообще все остальное", – объяснил Евлаш.

Он добавил, что потому Силы обороны обнаруживают эти пункты наблюдения и командные пункты. Особенно большое внимание уделяют пунктам управления, откуда оккупанты управляют беспилотными летательными аппаратами, ведь сейчас у противника это основной вид наряду с артиллерией, которым они сейчас пользуются на фронте.

"И это приоритетные цели, конечно, по которым мы наносим огненное поражение", – подытожил Евлаш.

Обратите внимание! Недавно генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что Украина достигла существенного прорыва в своих способностях поражать военные объекты на подконтрольной России территории. Захватчики не могут найти идеальное противодействие украинским дронам и ракетам, ведь Силы обороны постоянно меняют цели и тактику применения этого оружия.