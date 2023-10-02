Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, не варто говорити, яку саме зброю має Україна – нехай це залишиться для противника сюрпризом.

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Україна може бити по військових об'єктах Росії

Євлаш зазначив, що, звичайно, зараз у період інформаційної війни ворог використовує всі джерела для отримання інформації, зокрема відкриті.

Тому не будемо розкривати карти. Але так, в нас є далекобійна зброя, якою ми можемо прицільно завдавати ураження, я підкреслюю, виключно по військових об'єктах. ЗС України, Сили оборони ніколи не б'ють по цивільних об'єктах, оскільки життя і здоров'я людей цивільних, які ні в чому невинні, для нас також пріоритет, ми дотримуємося всіх норм міжнародного права, Женевської конвенції, правил та звичаїв ведення війни,

– зауважив речник.

За його словами, тому, звичайно, пріоритетом для української армії залишаються також і командні пункти.

"Оскільки, коли командування або знищене, або перебуває в паніці, звичайно, що це відображається на перебіг бойових дій, на прийняття рішень, і воно викликає за собою такий ефект доміно, коли уже з голови починаються проблеми, і все воно тягне один за одним наступні проблеми, зокрема логістичні, прийняття рішень на місцях і взагалі все решта", – пояснив Євлаш.

Він додав, що тому Сили оборони виявляють ці пункти спостереження та командні пункти. Особливо велику увагу приділяють пунктам управління, звідки окупанти керують безпілотними літальними апаратами, адже зараз у противника це є основним видом поряд з артилерією, яким вони зараз користуються на фронті.

"І це є пріоритетними цілями, звичайно, по яких ми наносимо вогневе ураження", – підсумував Євлаш.

Зверніть увагу! Нещодавно генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що Україна досягла суттєвого прориву у своїх спроможностях вражати військові об'єкти на підконтрольній Росії території. Загарбники не можуть знайти ідеальну протидію українським дронам і ракетам, адже Сили оборони постійно змінюють цілі й тактику застосування цієї зброї.