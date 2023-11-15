Спасатели сейчас разбирают завалы, под ними еще могут находиться люди. Местные жители, с которыми пообщалась корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, рассказывают, что пережили жуткую ночь под ударами врага.

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В результате ракетного удара по городу Селидово частично разрушено четырехэтажное многоквартирное здание. Спасатели, прибыв на место обстрела, приступили к проведению аварийно-спасательных работ.

Под завалами еще есть люди

Спасатели совместно с сотрудниками полиции помогли двоим раненым. Мужчину и женщину уже транспортировали в местную больницу.

Спасатели с помощью автолестницы спасли еще трех человек, в том числе ребенка 2012 года рождения, – с четвертого этажа дома из заблокированной квартиры,

– рассказала начальница отдела по связям со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал.

По ее словам, аварийные работы на месте попадания продолжаются. Из-под завалов достали тело женщины.

Обратите внимание! По предварительной информации, еще три человека находятся под завалами в разрушенной части дома.

Несмотря на все, остаются в городе

Жители домов, в которые попали россияне, до сих пор не могут оправиться от того, что пережили ночью.

Вероника, которая находилась в доме, поврежденном в результате попадания, рассказала, что была в эвакуации в Павлограде, где пережила такие же удары оккупантов.

Тогда тоже окон не было, ничего не было, но в этот раз хуже. Могу единственное сказать – ненавижу и желаю им пережить то, что переживаем мы, наши дети, мои родители. Пусть меня осудят. И "ждунам" этого желаю, которые ждут и наводят. Пусть смотрят и думают. Это никого не обойдет,

– не смогла сдержать эмоций Вероника.

Соседка Вероники – Елена сказала, что их подъезд, к счастью, уцелел. Только на балконе вылетело стекло и пластиковый кусок кровли.

Ужасно! Полночи просидели в коридоре. А когда вышла на балкон, увидела, что произошло,

– поделилась впечатлениями Елена.

Несмотря на обстрелы, она будет продолжать жить в городе и не собирается уезжать оттуда.

"У меня здесь работа, не могу ее бросить. Дождемся, когда включат свет, пустят воду. Все будет Украина!", – уверена она.

Фото с места попадания в городе Селидово / 24 Канал

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