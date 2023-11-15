Спасатели сейчас разбирают завалы, под ними еще могут находиться люди. Местные жители, с которыми пообщалась корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, рассказывают, что пережили жуткую ночь под ударами врага.
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В результате ракетного удара по городу Селидово частично разрушено четырехэтажное многоквартирное здание. Спасатели, прибыв на место обстрела, приступили к проведению аварийно-спасательных работ.
Под завалами еще есть люди
Спасатели совместно с сотрудниками полиции помогли двоим раненым. Мужчину и женщину уже транспортировали в местную больницу.
Спасатели с помощью автолестницы спасли еще трех человек, в том числе ребенка 2012 года рождения, – с четвертого этажа дома из заблокированной квартиры,
– рассказала начальница отдела по связям со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал.
По ее словам, аварийные работы на месте попадания продолжаются. Из-под завалов достали тело женщины.
Несмотря на все, остаются в городе
Жители домов, в которые попали россияне, до сих пор не могут оправиться от того, что пережили ночью.
Вероника, которая находилась в доме, поврежденном в результате попадания, рассказала, что была в эвакуации в Павлограде, где пережила такие же удары оккупантов.
Тогда тоже окон не было, ничего не было, но в этот раз хуже. Могу единственное сказать – ненавижу и желаю им пережить то, что переживаем мы, наши дети, мои родители. Пусть меня осудят. И "ждунам" этого желаю, которые ждут и наводят. Пусть смотрят и думают. Это никого не обойдет,
– не смогла сдержать эмоций Вероника.
Соседка Вероники – Елена сказала, что их подъезд, к счастью, уцелел. Только на балконе вылетело стекло и пластиковый кусок кровли.
Ужасно! Полночи просидели в коридоре. А когда вышла на балкон, увидела, что произошло,
– поделилась впечатлениями Елена.
Несмотря на обстрелы, она будет продолжать жить в городе и не собирается уезжать оттуда.
"У меня здесь работа, не могу ее бросить. Дождемся, когда включат свет, пустят воду. Все будет Украина!", – уверена она.
Фото с места попадания в городе Селидово / 24 Канал
Что известно об ударе россиян по городу Селидово
- Ночью враг ударил по жилым кварталам города 4 ракетами С-300. По данным Донецкой областной прокуратуры, разрушены 6 многоэтажек и 20 частных домов.
- Ракета, попавшая в 4-этажку, разрушила все 4 этажа одного подъезда.
- Известно, что погибшей женщине, которую спасатели извлекли из-под завалов, было 85 года. Пострадал 56-летний мужчина и его 82-летняя мать. Еще одна 50-летняя женщина получила ранения от снаряда. Ее доставили в медицинское учреждение.