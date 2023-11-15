Рятувальники наразі розбирають завали, під якими ще можуть бути люди. Місцеві жителі, з якими поспілкувалась кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, розповідають, що пережили моторошну ніч під ударами ворога.
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Опівночі внаслідок ракетного удару по місту Селидове було частково зруйновано чотирьох поверховий багатоквартирний будинок. Рятувальники, прибувши на місце обстрілу, почали проведення аварійно-рятувальних робіт.
Під завалами ще є люди
Спільно з працівниками поліції було врятовано двох поранених – чоловіка та жінку, яких було транспортовано до місцевої лікарні.
Рятувальники за допомогою автодрабини врятували ще трьох осіб, зокрема дитину 2012 року народження, – з четвертого поверху будинку з заблокованої квартири,
– розповіла начальниця відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Донецькій області Вероніка Бахал.
Наразі, за її словами, аварійні роботи на місці влучання тривають. З-під завалів вилучено тіло жінки.
Попри все, залишаються в місті
Мешканці будинків, в які влучили росіяни, досі не можуть оговтатись від того, що пережили вночі.
Вероніка, яка перебувала в будинку, пошкоджений від влучання, розповіла, що була в евакуації в Павлограді, де пережила такі самі удари окупантів.
Тоді теж вікон не було, нічого не було, але цього разу гірше. Можу єдине сказати – ненавиджу та бажаю їм пережити, те що переживаємо ми, наші діти, мої батьки. Нехай мене осудять. І "ждунам" цього бажаю, які чекають та наводять. Нехай дивляться та думають. Це нікого не омине,
– не може стримати емоцій Вероніка.
Сусідка Вероніки – Олена сказала, що їхній під'їзд, на щастя, вцілів. Тільки на балконі скло повилітало і пластиковий шматок покрівлі.
Страшно! Пів ночі просиділи в коридорі. А коли вийшла на балкон, побачила, що сталося,
– поділилась враженнями Олена.
Попри обстріли, вона продовжуватиме жити в місті на не збирається виїжджати звідти.
"Маю тут роботу і не можу її кинути. Дочекаємось, коли увімкнуть світло, пустять воду. Все буде Україна!"– впевнена вона.
Фото з місця влучання в місті Селидове / 24 Канал
Що відомо про удар росіян по Селидовому
- Вночі ворог вдарив по житлових кварталах міста 4 ракетами С-300. За даними Донецької обласної прокуратури, зруйновано 6 багатоповерхівок і 20 приватних будинків.
- Ракета, що потрапила до 4-поверхівки, зруйнувала всі 4 поверхи одного під'їзду.
- Відомо, що загиблій жінці, яку рятувальники дістали з-під завалів, було 85 роки. Постраждав 56-річний чоловік та його 82-річна мати. Ще одна 50-річна жінка отримала поранення від снаряда та була доставлена до медичного закладу.