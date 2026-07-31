Путин всех подставил: аналитик объяснил, почему важны атаки на склады Wildberries

В Рязани после атаки временно закрыли доступ к логистическому центру Wildberries, а неподалеку также сообщалось о поражении нефтеперерабатывающего завода. Удары по складам, хабам и другим большим логистическим объектам все сильнее бьют не только по поставкам, но и по российскому бизнесу и бюджету.

Журналист и аналитик по международным отношениям Александр Демченко в эфире 24 Канала объяснил , почему Wildberries уже давно перестал быть обычным маркетплейсом. Он также рассказал, как Кремль смешал гражданский сектор с военной машиной и подставил под удары российский бизнес.

Удары останавливают российскую логистику

Систематические атаки по складам, промышленным паркам и большим логистическим центрам все сильнее затрудняют перевозку товаров внутри России. Эти проблемы накладываются на дефицит топлива и перебои в работе грузового транспорта, поэтому часть продукции не может вовремя добраться до пунктов назначения.

Мало того, что уже нет бензина и грузовики не доезжают, теперь под ударами оказались склады, промышленные парки и огромные хабы,

– подчеркнул Демченко.

После поражения объектов Wildberries владелица компании Татьяна Ким обратилась к российскому правительству и Владимиру Путину за поддержкой. Только на первых двух поврежденных складах в Московской и Тамбовской областях, как рассказал аналитик, хранились товары стоимостью от 2,5 до 3 миллиардов долларов.

Фактически треть всего ее капитала сгорела. А если посчитать, сколько складов и хабов уже пострадало после этих ударов?,

– пояснил аналитик-международник.

Число пораженных логистических объектов продолжает расти, а вместе с ними увеличиваются убытки компаний, обеспечивающих хранение и перевозку товаров по России. Отдельные сотрудники уже сообщают о потере работы, в то время как доступ к поврежденным складам остается закрытым.

Wildberries стал частью военной машины

Удары по складам Wildberries имеют значение не только из-за масштабов убытков компании, ведь маркетплейс тесно связан с людьми из окружения Владимира Путина. К его работе привлечены представители президентской администрации, силовых структур и большого бизнеса, а логистические объекты компании используются не только для гражданских нужд.

Это не обычный маркетплейс, а уже военная площадка, которую обеспечивают люди Путина,

– подчеркнул Демченко.

Среди лиц, причастных к деятельности компании, аналитик назвал главу администрации российского президента Антона Вайно, руководителя Федеральной службы охраны Дмитрия Кочнева, кремлевского чиновника Алексея Громова и олигарха Сулеймана Керимова. Дополнительные логистические узлы для хабов Wildberries, как он утверждает, обеспечивают структуры, связанные с близким другом Путина Сергеем Ролдугиным.

Конечным бенефициаром является Путин, который подписал указ о Wildberries, перераспределил его потоки и превратил маркетплейс в военную машину,

– пояснил аналитик-международник.

Аналогичным образом с военными потребностями могут быть связаны и другие большие российские компании, в частности Ozon, сеть "Петрович" и X5 Retail Group. Гражданскую логистику в России все чаще объединяют с поставками для армии, потому что товары, склады и транспорт обычного бизнеса оказываются на объектах, задействованных в работе российской военной машины.

Путин подставил всех россиян. Гражданский сектор оказался на военных объектах, поэтому теперь он тоже будет гореть,

– подчеркнул Демченко.

Из-за объединения гражданской логистики с потребностями армии убытки несут не только компании, чьи склады попадают под удары, но и российский бюджет. Бизнес теряет товары, большие площадки и возможность платить налоги в прежних объемах, тогда как Кремлю нужно и дальше финансировать войну.

Демченко объяснил удары по складам Wildberries: смотрите видео