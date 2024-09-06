Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус, заметив, что сейчас нужно меньше слушать заявления различных публичных лиц. В частности того же Джона Кирби, который говорит, что ATACMS не смогут поразить большинство российских самолетов.

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Будут успехи

Как отметил Юнус, о важных темах вряд ли конкретно будут говорить в публичном пространстве. Стоит понимать, что с этим вопросом усиленно работают. И можно надеяться, что со временем будет результат.

Думаю, что будут положительные новости. Ждите сюрприза. Потерпите – и увидите успехи в конкретном направлении,

– заметил Юнус.

Понятно, что демократы хотят, чтобы на посту и в дальнейшем был президент из их команды. Они будут делать все, чтобы этого достичь. И у них есть реальная возможность улучшить свою ситуацию с помощью Украины.

Кроме вашей темы, они не имеют других тем, где могут сейчас иметь успех. Ни на Ближнем Востоке, ни на Южном Кавказе. А здесь есть реальная возможность. Думаю, что Умеров и Ермак приезжали для этого. Зеленский сейчас поехал на "Рамштайн",

– подчеркнул Юнус.

Обратите внимание! Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал три основные темы, которые обсуждали на "Рамштайн". Одна из них – усиление дальнобойных возможностей Украины.