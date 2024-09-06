Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус, зауваживши, що зараз потрібно менше слухати заяви різних публічних осіб. Зокрема того ж Джона Кірбі, який каже, що ATACMS не зможуть уразити більшість російських літаків.

Дивіться також Час для Путіна добігає кінця․ Що для Кремля змінив місяць операції на Курщині

Будуть успіхи

Як наголосив Юнус, про важливі теми навряд чи конкретно говоритимуть у публічному просторі. Варто розуміти, що з цим питання посилено працюють. І можна сподіватися, що з часом буде результат.

Думаю, що будуть позитивні новини. Чекайте на сюрприз. Потерпіть – і побачите успіхи в конкретному напрямку,

– зауважив Юнус.

Зрозуміло, що демократи хочуть, аби на посту й надалі був президент з їхньої команди. Вони будуть робити усе, щоб цього досягнути. І у них є реальна можливість покращити свою ситуацію за допомогою України.

Окрім вашої теми, вони не мають інших тем, де можуть зараз мати успіх. Ні на Близькому Сході, ні на Південному Кавказі. А тут є реальна можливість. Думаю, що Умеров і Єрмак приїжджали для цього. Зеленський зараз поїхав на "Рамштайн",

– підкреслив Юнус.

Зверніть увагу! Міністр оборони України Рустем Умєров назвав три основні теми, які обговорювали на "Рамштайні". Одна з них – посилення далекобійних можливостей України.