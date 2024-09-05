Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу сказав, що думки про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе уражати авіацію Росії є хибними. За його словами, 90% літаків для бомбардувань базуються поза межами 300-кілометрової зони від кордонів України.

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90% цілей поза межами досяжності

Кірбі переконаний, що завдяки далекобійним ATACMS Україна не зможе уразити військову авіацію Росії. Це пов'язано з тим, що 90% таких літаків Росія тримає поза межами 300-кілометрової зони від кордонів України.

Думка, що якщо ми дамо Україні далекобійні ATACMs, то вони зможуть вразити авіабази й більшість літаків, які обстрілюють Україну є неправильною,

– пояснив Кірбі.

Крім самих ракет, Україна також просить дозволу бити ними по території вглиб Росії.