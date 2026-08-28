Об этом 24 Каналу рассказал старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной. Известно, что Россия уже вторые сутки подряд запускает волны реактивных ракет "Шахедов" по Киеву. Их цель – "парализовать" жизнь города.

Как Россия изменила тактику обстрелов?

По словам Земляного, в течение последних недель Россия активно обстреливает украинские предприятия. Сейчас враг сосредоточился на логистической инфраструктуре. Все это делается для того, чтобы гражданскому населению жилось еще тяжелее.

Это и есть террор против гражданского населения. Мы понимаем, что удары по "Эпицентру" никак не повлияют на ситуацию на фронте, но при этом они значительно повлияют на жизнь гражданских лиц. В частности, в прифронтовых регионах. Все это показывает, что Россия не готова к мирному урегулированию конфликта,

– отметил Земляной.

Аналитик рассказал, что изменилось в российских обстрелах: смотрите видео 24 Канала

Россия проводила атаки на склады, торговые точки, автозаправочные станции еще с 2022 года. Особенно враг уничтожал такую инфраструктуру именно в прифронтовых регионах.