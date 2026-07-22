Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, журналист, ведущий Егор Чечеринда. По его словам, Wildberries – огромная компания, годовой оборот которой составляет более 78 миллиардов долларов. И она помогает российской армии.

Почему атакуют именно Wildberries?

По словам Чечеринды, уже поступала информация, что в логистические центры компании завозят запчасти для беспилотников и другие товары военного назначения, которые используют оккупанты. Соответственно, нет ничего удивительного в том, что под атаку попали именно такие объекты.

Сейчас в России поднимается волна возмущения. Дроны ударили по общественному договору россиян, не проживающих в провинции. Им было нормально, что разные бедняки идут воевать, а они могут жить полноценной жизнью, ввозить серый импорт, обходя санкции, и хорошо зарабатывать. Теперь все это под ударом,

– сказал Чечеринда.

Почему Силы обороны атакуют логистические склады в РФ: смотрите видео 24 Канала

Если удастся и в дальнейшем так быстро выбивать логистические склады, то это станет определенным ударом по российской экономике. А обычное население еще сильнее ощутит последствия войны, которую начало их государство.

Добавим, что эксперты считают, что Wildberries потеряла от 6,5% до 9% складских мощностей. А общие убытки уже превысили 2,3 миллиарда долларов. И это только 4 склада.