На нарушение границ ракетами Х-101 и недавний инцидент с дроном возле города Хелм в эфире 24 Канала обратил внимание политолог Петр Олещук. Вражеский беспилотник беспрепятственно совершил круг над польской территорией и вернулся обратно в Украину.

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Почему НАТО боится показать слабость?

Пассивная реакция Варшавы и Альянса лишь разжигает аппетиты агрессора, ведь военные отказались сбивать цель под предлогом того, что она развернулась назад.

Они проверяют гибкость барьеров НАТО: будет ли реакция, в какой момент она начнется. В следующий раз дрон долетит до Варшавы, совершит почетный круг, а дальше ракеты уже начнут взрываться. Россияне ведут себя как хищник: почувствовал кровь и больше не может остановиться– отметил эксперт.

Если союзники и в дальнейшем будут ограничиваться пассивной обороной, залеты вражеских ракет в европейское пространство станут новой повседневностью. По мнению специалиста, Альянс больше боится не самого нападения Москвы, а того, что такое нападение публично раскроет нежизнеспособность институтов НАТО и отсутствие реального ответа.

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Отказ от украинского опыта

Политолог также обратил внимание на нежелание западных партнеров перенимать боевой опыт украинских воинов.

Ссылаясь на материал The Atlantic, он отметил, что из-за самоуверенности США фактически провалили подготовку к отражению беспилотных угроз и свернули совместные с Украиной программы по разработке дронов-перехватчиков, в то время как Китай тщательно изучает войну и модернизирует собственное вооружение.

В то же время Китай очень тщательно изучает эту войну, фиксирует все детали и модернизирует собственную армию, тогда как Запад просто игнорирует реальный украинский опыт, – подчеркнул Олещук.

Такая недальновидность Запада может дорого обойтись союзникам, ведь Россия и Китай продолжают адаптироваться к новым условиям войны, опираясь на опыт боевых действий в Украине.

Систематические провокации России в воздушном пространстве Альянса

Кстати, ранее военный Иван Тимочко объяснял, что страны НАТО располагают всеми необходимыми средствами для поражения целей, однако избегают действий, чтобы не фиксировать факт агрессии и сохранить статус-кво с Москвой.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения российские ракеты и "Шахеды" уже неоднократно залетали в воздушное пространство Польши и Румынии во время атак на Украину, однако каждый раз силы ПВО стран Альянса воздерживались от их перехвата.