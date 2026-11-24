На порушення кордонів ракетами Х-101 та нещодавній інцидент із дроном біля міста Хелм в ефірі 24 Каналу звернув увагу політолог Петро Олещук. Ворожий безпілотник безперешкодно зробив коло над польською територією та повернувся назад в Україну.

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Чому НАТО боїться показати слабкість?

Пасивна реакція Варшави та Альянсу лише розпалює апетити агресора, адже військові відмовилися збивати ціль під приводом того, що вона розвернулася назад.

Вони перевіряють гнучкість бар'єрів НАТО: чи буде реакція, у який момент вона починається. Наступного разу дрон долетить до Варшави, зробить почесне коло, а далі ракети вже почнуть вибухати. Росіяни поводяться, як хижак: відчув кров і більше не може зупинитися– зауважив експерт.

Якщо союзники й надалі обмежуватимуться пасивною обороною, зальоти ворожих ракет у європейський простір стануть новою буденністю. На думку фахівця, Альянс більше боїться не самого нападу Москви, а того, що такий напад публічно розкриє нежиттєздатність натівських інституцій та відсутність реальної відповіді.

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Відмова від українського досвіду

Політолог також звернув увагу на небажання західних партнерів переймати бойовий досвід українських воїнів.

Посилаючись на матеріал The Atlantic, він зазначив, що через самовпевненість США фактично провалили підготовку до відбиття безпілотних загроз і згорнули спільні з Україною програми з розробки дронів-перехоплювачів, тоді як Китай ретельно вивчає війну та модернізує власне озброєння.

Водночас Китай дуже ретельно вивчає цю війну, фіксує всі деталі та модернізує власну армію, тоді як Захід просто ігнорує реальний український досвід, – наголосив Олещук.

Така недалекоглядність Заходу може дорого коштувати союзникам, адже Росія та Китай продовжують адаптуватися до нових умов війни, використовуючи досвід бойових дій в Україні.

Систематичні провокації Росії в небі Альянсу

До речі, раніше військовий Іван Тимочко пояснював, що країни НАТО мають усі потрібні засоби для збиття цілей, проте уникають дій, аби не фіксувати факт агресії та зберегти статус-кво з Москвою.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення російські ракети та "Шахеди" вже неодноразово залітали в повітряний простір Польщі та Румунії під час атак по Україні, однак щоразу сили ППО країн Альянсу утримувалися від їхнього перехоплення.