24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Росіяни знову копіюють українські ідеї

Наприкінці 2025 року група винахідливих українських добровольців встановила 7,62-міліметровий мініган на люк портального фюзеляжу турбогвинтового транспортного літака Антонов Ан-28 і почала полювання на російські ударні дрони "Шахед".

За кілька місяців, у квітні, той самий екіпаж значно посилив озброєння свого бойового літака, що знищує "Шахеди", оснастивши його недорогими безпілотниками-перехоплювачами, підвішеними під крилами старого транспортного літака. Зазвичай такі дрони-перехоплювачі запускаються із землі. Проте низька хмарність може позбавити їх можливості ефективно виявляти цілі. Запуск з літака Ан-28 означає, що перехоплювачі можуть піднятися над хмарами та продовжувати своє полювання за будь-якої погоди, окрім найекстремальніших умов.

Це настільки гарна ідея, що російські війська скопіювали її. Нове відео, що поширилося в мережі, показує, як російський екіпаж озброює біплан Ан-2 та навчальний турбогвинтовий літак Яковлєв Як-52 підкриловими безпілотниками-перехоплювачами. Українці також використовують Як-52 для протиповітряної оборони від безпілотників, хоча й зі стрільцем, озброєним гарматою, на задньому сидінні.

Літак Ан-2 був розроблений у 1940-х роках. Його крейсерська швидкість становить лише близько 250 кілометрів на годину. Як-52, створений у 1970-х роках, трохи швидший – близько 285 кілометрів на годину. Однак обидва типи літаків відзначаються стійкістю, маневреністю та низькою вартістю експлуатації. Вони, можливо, не здатні збивати найвищі й найшвидші повітряні цілі, але це й не є їхнім завданням. Їхнє призначення – боротьба з цілями, що летять нижче та повільніше.

Іншими словами, Ан-2 та Як-52 доповнюють ракети класу "земля-повітря" та винищувачі з ракетним озброєнням. Вони не замінюють їх.

"Це найдешевший спосіб забезпечення зональної протиповітряної оборони", – вважає Майкл Бонерт, аналітик каліфорнійського аналітичного центру RAND.

Безпілотники-перехоплювачі, що висять під крилами Ан-2 та Як-52, функціонують як недорогі ракети класу "повітря-повітря", допомагаючи старим літакам вражати українські безпілотники з відстані до 10 кілометрів або більше.

Концепція проста. Біплан або навчальний літак злітає, маневрує між українськими безпілотниками, що наближаються, та їхньою ціллю і запускає свої підкрильні перехоплювачі (найімовірніше, по одному).

Член екіпажу в кабіні Ан-2 або на задньому сидінні Як-52 бачить те, що "бачить" перехоплювач, на портативній консолі, і скеровує його на зіткнення з українським безпілотником. Деякі безпілотники-перехоплювачі оснащені невеликим вибуховим зарядом, але зазвичай він їм не потрібен: сам удар має збити безпілотник.

Вкрадене росіянами рішення не є універсальним

Очевидно, чому росіяни скопіювали концепцію українського бойового літака. За даними аналітичної групи Tochnyi, українські безпілотники вразили не менше 1000 російських систем ППО та пов'язаних з ними об'єктів лише з червня по березень. Прогалини в російській протиповітряній обороні, що виникли в результаті цього, допомогли більшій кількості українських безпілотників досягти стратегічних цілей, таких як заводи з виробництва боєприпасів та нафтопереробні заводи.

Зараз українці щомісяця запускають понад 11 тисяч ударних безпілотників-камікадзе по цілях на окупованих територіях України та в самій Росії, постійно виснажуючи російські військові зусилля тисячами порізів. Росії терміново потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони. І що дешевшими вони будуть, тим краще, адже країна намагається замінити знищені зенітно-ракетні комплекси та закрити прогалини в загальній системі ППО.

Старі турбогвинтові літаки, вартість польоту яких становить лише кілька тисяч доларів за годину, та перевозять дрони-перехоплювачі, що також коштують лише кілька тисяч доларів, – це саме те, що потрібно. Ан-2 та Як-52 могли б літати над Москвою або іншими містами на заході Росії, знищуючи українські безпілотники та звільняючи потужніші засоби ППО, щоб зосередитися на складніших цілях, таких як українські крилаті ракети Fire Point FP-5.

Гвинтовий ударний безпілотник, що рухається зі швидкістю лише 200 кілометрів на годину, вразливий до безпілотника-перехоплювача, що рухається зі швидкістю 350 кілометрів на годину або швидше. А от ракета FP-5, яка рухається зі швидкістю 950 кілометрів на годину, занадто швидка для перехоплення безпілотником. Не те щоб росіяни не могли збити FP-5 – вони можуть і роблять це – але очевидно, що вони зазвичай роблять це ракетами вартістю сотні тисяч доларів кожна або більше.

Нестача подібних засобів стає дедалі відчутнішою як в Росії, так і в Україні. Росіяни прагнуть зберегти такі ракети для найскладніших цілей. А це означає знищення найлегших цілей за допомогою чогось на кшталт старого транспортного літака, що перевозить безпілотники-перехоплювачі вартістю 2 тисячі доларів.

Звичайно, імпровізовані бойові літаки росіян не є бездоганним рішенням. Російські війська вже пристосувалися до використання українцями таких літаків, почавши застосовувати більше реактивних "Шахедів", які здатні розвивати швидкість, недосяжну для українських "пташок". З іншого боку, Україна може відповісти аналогічним чином – збільшити частку реактивних безпілотників у своїх ударах, щоб звести нанівець ефективність російських підкрилових безпілотників-перехоплювачів.