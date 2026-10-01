Россия увеличивает число "Герань-5" для ударов по Киеву: спутники зафиксировали расширение дронопорта

Россия продолжает расширять дронопорт "Цимбулова" в Орловской области, откуда регулярно запускают реактивные беспилотники по Киеву. На объекте за последние четыре недели появились новые укрытия, пусковые установки и гаражи для дронов.

Об этом сообщает канал "Стратегическая авиация" в Telegram.

Что нового появилось на дронопорте?

По данным мониторинга, к юго-востоку от уже имеющихся пусковых установок обустроили новую площадку. Там установили 8 куполообразных укрытий для реактивных БПЛА и еще одну пусковую установку. Еще для восьми укрытий и двух пусковых установок подготовили асфальтированные площадки. Также завершилось строительство шести гаражей для ударных беспилотников, которое начали в начале сентября. Вдоль подъездной дороги дополнительно появились 14 новых гаражей

Из-за увеличения количества укрытий россияне оставляют все меньше беспилотников под открытым небом. Поэтому часть наземных укрытий дронопорта переоборудовали в подземные. Если в конце лета на открытой территории находилось почти 100 БПЛА, то теперь их количество, по данным мониторинга, не превышает десяти.

Новые гаражи для реактивных дронов / Фото с телеграм-канала "Стратегическая авиация"

Какие еще изменения зафиксировали

Спутниковые снимки также зафиксировали работы возле имеющихся пусковых установок для "Герань-5". Там подготовили площадки еще для шести установок. Рядом строят башни. По предположению авторов мониторинга, их могут использовать для натягивания противодроновых сетей и обеспечения связи.

Следует отметить, что увеличение количества пусковых установок уже сказывается на атаках России по Киеву. По данным "Стратегической авиации", сейчас "Герань-5" составляют около 75% всех беспилотников, запускаемых по столице. Еще месяц назад их доля составляла около 10%.

Пусковые установки для "Герань-5" / Фото с телеграм-канала "Стратегическая авиация"

Будет ли продолжаться расширение дронопорта?

Работы на дронопорте "Цимбулова", вероятно, не будут останавливаться. В северо-восточной части объекта спутники зафиксировали строительную технику на территории, которая ранее не использовалась. Там могут возводить новые складские помещения.

Таким образом, Россия одновременно увеличивает количество пусковых установок, строит новые укрытия и рассеивает беспилотники по территории дрон-порта. Все это может затруднить поражение объекта.

Напомним, в сентябре Россия существенно увеличила количество реактивных беспилотников, которыми проводит атаки на Украину.