Россия хочет разрушить экономику Украины: Зеленский раскрыл новую тактику врага

Россия на протяжении всего дня продолжает массированную атаку дронами по Украине, с утра запустив почти 500 ударных БПЛА. Кремль пытается перенести войну с фронта в экономическую плоскость и уничтожать объекты, необходимые для жизнедеятельности страны.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что теперь пытается уничтожить враг?

Зеленский заявил, что Россия в течение всего дня продолжает массированные атаки ударными беспилотниками по Украине. С утра российские войска запустили уже почти 500 дронов, а в украинском небе до сих пор остаются вражеские "Шахеды".

Россия фактически переносит войну с фронта в экономическую плоскость, поскольку не может добиться желаемого успеха на поле боя. Российская тактика заключается в уничтожении любых объектов, которые могут помогать украинцам выдерживать последствия войны.

Россияне сжигают склады с продуктами и заправки, фармацевтические предприятия и обычные пассажирские поезда, жилые дома и гражданские предприятия,

– заявил президент.

Глава государства отметил, что только за последние дни под российские удары попали металлургический завод, принадлежащий индийскому бизнесу, американское предприятие по производству подсолнечного масла и польская компания, которая производила сантехнику. Также россияне провели атаки на стоянки для грузовиков, порты, торговые центры и объекты энергетики.

По словам Зеленского, целью России является ослабление украинской экономики, чтобы таким образом сломить сопротивление государства. Президент подчеркнул, что такие атаки должны получать не только военный ответ, но и надлежащую моральную и политическую оценку со стороны международных партнеров.

Россия хочет уничтожить украинскую экономику, чтобы таким образом сломить наше сопротивление,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время предстоящая зима станет главным испытанием для украинского правительства из-за постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Премьер-министр Сергей Корецкий признал, что полностью защитить все энергообъекты невозможно, однако Украина подготовилась лучше, чем в прошлом году.