Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що тепер намагається знищити ворог?

Зеленський заявив, що Росія протягом усього дня продовжує масовані атаки ударними безпілотниками по Україні. Від ранку російські війська запустили вже майже 500 дронів, а в українському небі досі залишаються ворожі "Шахеди".

Росія фактично переносить війну з фронту в економічну площину, оскільки не може досягти бажаного успіху на полі бою. Російська тактика полягає у знищенні будь-яких об'єктів, які можуть допомагати українцям витримувати наслідки війни.

Росіяни спалюють склади з продуктами та заправки, фармацевтику та звичайні пасажирські потяги, житлові будинки та цивільні підприємства,

– заявив президент.

Глава держави зазначив, що лише останніми днями під російські удари потрапили металургійний завод, що належить індійському бізнесу, американське підприємство з виробництва соняшникової олії та польська компанія, яка виготовляла сантехніку. Також росіяни атакували стоянки для вантажівок, порти, торгівельні центри та об'єкти енергетики.

За словами Зеленського, метою Росії є послаблення української економіки, щоб через це зламати спротив держави. Президент наголосив, що такі атаки мають отримувати не лише військову відповідь, а й належну моральну та політичну оцінку з боку міжнародних партнерів.

Росія хоче вбити українську економіку, щоб через це зламати наш спротив,

– наголосив Зеленський.

Водночас майбутня зима стане головним викликом для українського уряду через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Прем'єр-міністр Сергій Корецький визнав, що повністю захистити всі енергооб'єкти неможливо, однак Україна підготувалася краще, ніж торік.