Россия изменила тактику ударов по Украине: генерал-лейтенант назвал главные цели Путина

Российские атаки на Украину становятся все опаснее не только из-за количества ракет и дронов. Кремль меняет саму логику ударов – теперь его цель заключается не просто в истощении украинной обороны, но и в системном разрушении инфраструктуры, от которой зависит жизнь целых городов.

Военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему Путин изменил тактику, какие объекты стали главными целями врага и как Украина может противостоять новым угрозам.

Какие объекты Россия хочет уничтожить зимой

По словам Романенко, несколько месяцев назад Путин перешел от войны на истощение к войне на разрушение. Прежде всего россияне пытаются уничтожить украинскую энергетику, системы водоснабжения и теплоснабжения. Такие удары должны нанести максимальный ущерб в преддверии зимы и создать дополнительное давление на Украину.

Однако под угрозой оказываются не только электростанции, но и объекты, обеспечивающие передачу электроэнергии и работу городской инфраструктуры.

Напомним, ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что украинская сторона получила документы с российскими планами ударов. В них были указаны конкретные объекты и необходимое количество вооружения для их поражения. Среди целей – электростанции, подстанции, системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

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Почему российские атаки стали опаснее

Россия пытается наносить удары не только по объектам генерации, но и по подстанциям и сетям, через которые электроэнергия поступает к потребителям. Даже если в одних регионах достаточно мощностей, повреждения сетей могут затруднить передачу электроэнергии в другие области.

В "Укрэнерго" ранее объясняли, что такая тактика создает дополнительные проблемы для энергосистемы и затрудняет ее восстановление. Из-за повреждений инфраструктуры энергетикам приходится проводить аварийные работы, одновременно готовясь к возможным повторным ударам.

Как Украина может остановить российский террор

Романенко подчеркивает необходимость усиления противовоздушной и противоракетной обороны. Особенно важны средства перехвата баллистических ракет, которые представляют серьезную угрозу для критической инфраструктуры.

Он также предложил возможный вариант договоренности с партнерами: Украина могла бы на месяц приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на поставки противобаллистических ракет.

По оценке Романенко, Россия и в дальнейшем будет пытаться наносить удары по объектам, от которых зависит повседневная жизнь украинцев. Поэтому защита энергетики, водо- и теплоснабжения, а также укрепление противоракетной обороны остаются ключевыми задачами в преддверии зимы.