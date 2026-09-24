Как рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль, полученные материалы поражают партнеров и украинских специалистов своим цинизмом и холодным террористическим расчетом.

Полученная от спецслужб документация состоит из двух больших объемных файлов с подробными таблицами. В них российские военные четко расписали так называемые наряды оружия для уничтожения каждого отдельного объекта, заявил Шмыгаль.

Враг спланировал комплексные удары, охватывающие уничтожение объектов генерации, интерконнекторов через Днепр и на границе с Европой, а также систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.