Элеваторы, склады и птицефабрики: в ГУР предупредили о ударах России по пищевой промышленности

Российские войска готовят удары по предприятиям пищевой промышленности на территории Украины. Под прицелом врага оказались производственные мощности и склады как отечественных, так и международных компаний.

Как сообщил источник издания "РБК-Украина" в ГУР, целями вражеских атак определены элеваторы, складские комплексы, маслоэкстракционные заводы, молокозаводы, мясокомбинаты и большие птицефабрики.

Каковы подробности?

По данным военной разведки, Москва пытается подорвать продовольственную безопасность государства и спровоцировать дестабилизацию внутренней ситуации.

Кроме того, российское руководство стремится нанести ощутимый ущерб экономике и максимально сократить поступление иностранной валюты от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, что в результате вражеского обстрела 8 ноября 2026 года завод по переработке сои получил значительные повреждения, принадлежащий агропромышленному холдингу "Астарта". Тогда руководство компании решило полностью остановить работу предприятия для обследования территории спасателями и подсчета финансовых убытков.

В целом же, статистика говорит о том, что промышленное производство в Украине и дальше сокращается. В сентябре 2026 г. его объемы уменьшились на 9,2%, а за первые девять месяцев года падение составило 1,9%. Определенный рост демонстрируют только пищевая промышленность (+2,8%) и химическая отрасль (+2,7%), частично поддерживающие экономику страны и продовольственную безопасность.