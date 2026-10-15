Не блекауты, а "тотальная война": как Россия меняет тактику ударов по Украине, – The Telegraph

Накануне зимы Россия расширила масштабные удары по Украине, осуществляя атаки на мосты, железную дорогу и порты. Украинские чиновники называют новую тактику противника тотальной войной, направленной на разрушение экономики и создание хаоса.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Как Россия меняет тактику ударов по Украине?

Как пишет издание, с конца августа характер российских атак заметно изменился: дроны и ракеты все чаще атакуют города днем, а воздушные тревоги звучат почти круглосуточно. В начале октября оккупанты впервые с начала полномасштабного вторжения провели атаку на Северный и Южный мосты в Киеве, вызвав серьезные пробки.

Параллельно враг усилил давление на энергетику и инфраструктуру связи. Объекты "Нафтогаза" с начала года подверглись более чем 300 атакам, а удары по дата-центрам и телекоммуникационным объектам уже вызывали перебои в работе систем воздушной тревоги и государственных сервисов.

Россия проводит атаку на логистику и металлургию

Отдельной целью стала транспортная система Украины. Поезда и инфраструктура Укрзализныци подверглись около 1700 атакам с начала года, что привело к задержкам рейсов и затруднило экспорт сельскохозяйственной продукции из-за дефицита резервных локомотивов.

В сентябре Украина экспортировала лишь 2,4 миллиона тонн сельхозпродукции, что составляет около 46% от обычного объема. Серьезные потери несет и металлургия: Запорожский металлургический завод остановили на неопределенный срок после нескольких волн ракетных ударов, а "ArcelorMittal Кривой Рог" не может безопасно возобновить работу.

Применение новых дронов и наращивание производства

По данным издания, захватчики начали активно применять реактивные модификации ударных дронов "Герань-4" и "Герань-5", которые развивают скорость до 375 миль в час, что равно 603,5 километрам в час. Из-за появления этих аппаратов показатель их перехвата украинской ПВО снизился с 90% до менее чем 60%.

Эксперты объясняют активизацию атак попыткой Кремля компенсировать отсутствие прогресса на суше и значительным ростом оборонного производства в России. По оценкам разведки, в августе Россия производила более 200 баллистических и крылатых ракет и около 3000 реактивных ударных дронов ежемесячно.

Они делают это сейчас, потому что могут. Все просто,

– отмечает бывший советник Министерства обороны Александр Данилюк.

Он отметил, что Россия перестроила экономику под военные нужды, тогда как Запад не смог сделать это в достаточном масштабе. По мнению эксперта, исход промышленной войны зависит от умения распределять ресурсы и от надежной поддержки союзников.

Подготовка Украины к зимнему периоду

Несмотря на усиление воздушной кампании противника, ее успех не гарантирован. Украина активно децентрализует тепло- и электроснабжение и увеличивает локальную генерацию, в частности 55 медицинских учреждений уже производят электроэнергию с помощью солнечных панелей.

Запасы газа в хранилищах "Нафтогаза" в начале сезона достигают 14,6 миллиарда кубометров, что превышает показатели прошлого года. Кроме того, Силы обороны развертывают новые автоматизированные пулеметные турели для сбивания скоростных беспилотников.

Опросы КМИС показывают, что более 60% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется, хотя 75% открыты для переговоров о завершении войны.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) считает, что предложенное Дональдом Трампом ""энергетическое перемирие" " может сыграть на руку России, ведь официального соглашения стороны не подписывали, а российские войска продолжают атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.