Удары тремя ракетами: прокуратура открыла дело из-за обстрелов жилых районов Харькова

Около 13:20 1 марта Россия нанесла авиаудар по Харькову. Снаряд попал в жилые дома по проспекту Новобаварский, 95-97. Из-за ракетных ударов Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

По предварительным данным, погибли 5 человек, около 10 человек получили телесные повреждения. Также повреждены 7 автомобилей, из которых 1 полностью сгорел. Фактическое количество погибших и раненых устанавливается.

По теме Уголовное производство касается и авиаудара по заводу в Харькове.

Так, Новобаварская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Всего враг произвел 3 выстрела тремя ракетами, среди которых:

первая попала между 2 и 3 подъездами,

вторая попала в проезжую часть по проспекту Новобаварский, 95 в сторону села Песочин,

третья ракета попала на территорию Харьковского завода подъемного транспортного оборудования по проспекту Новобаварский, 118

В настоящее время спасательно-поисковая операция продолжается. Работниками ГСЧС проводится разборка завалов, привлечено 8 единиц техники.

Добавим, что в Харькове оккупанты продолжают обстреливать жилые дома. В результате авиаудара между домами погибли 8 невинных людей. Кроме этого, по данным ГСЧС по состоянию на 16 часов, еще 6 человек пострадали. Спасателям удалось спасти 38 человек.

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