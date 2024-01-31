Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что атаки украинских беспилотников наносят очень серьезные удары не только по экономике России, но и по ее военному потенциалу. Важно, что эти атаки осуществляются в достаточно глубоком тылу России – на расстоянии 1230 километров от места запуска дронов.
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Принципиально иной поворот в войне
Эти удары производят мощный психологический эффект на россиян. При этом Украина бьет дронами собственного производства, не используя ракеты НАТО.
Украина создает наступательные вооружения – тяжелые дроны, которые долетают до объектов российской военной инфраструктуры, расположенных в глубине на территории России. Это принципиально другой поворот в войне,
– подчеркнул оппозиционный журналист.
Ранее ситуация была такой, что Россия била по всей территории Украины, по гражданской инфраструктуре, а Украина отвечала только ударами по вражеским объектам на собственной территории.
Сейчас ситуация изменилась, по мнению Яковенко. Сначала был удар по Белгороду, потом – Воронежу, по Псковской области, по военному аэродрому в Энгельсе в Саратовской области. А теперь уже под ударом и Ленинградская область и город Санкт-Петербург.
"Сейчас, когда начался другой этап, силы выравниваются и война становится симметричной. Хотя полной симметрии нет, потому что Россия бьет по мирным гражданам, а Украина отвечает исключительно ударами по военным объектам или тем, что имеют военное значение. Однако в любом случае это уже совсем другая война по сравнению с той, что была даже в 2023 году", – отметил Игорь Яковенко.
Удары украинских дронов по важным объектам в России
- Утром 31 января украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут" в Санкт-Петербурге. На предприятии начался пожар.
- Удар был такой силы, что его слышали в разных районах города. Кроме того, аэропорт "Пулково" ввел режим "ковер", из-за чего все самолеты немедленно приземлились или были выведены из воздушного пространства над Санкт-Петербургом.
- Позже росСМИ сообщали о якобы работе их ПВО и "сбитии" дрона.
- В ГУР МО признали, что атака БПЛА по территории России была осуществлена их ведомством. Как сообщил источник 24 Канала, дрон повредил несколько цистерн НПЗ.
- Это не первая атака дронами на севере России, куда, как считал враг, украинские БПЛА не могут долетать. Так, 21 января беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему терминалу "Новатэк", принадлежащему бизнесмену Геннадию Тимченко, приближенному к Владимиру Путину. Предприятие расположено в Усть-Луге Ленинградской области, и является одним из ключевых в экспорте нефти и нефтепродуктов России.