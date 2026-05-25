Мы приближаем такой ожидаемый для всей страны мир, – СБУ

Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Евгений Хмара прокомментировал дальнобойные удары Украины по России. Он также отметил приближение долгожданного мира.

Об этом сообщили в СБУ.

Что Хмара рассказал об ударах по России?

Хмара отметил, что дальнобойные удары по России и спецоперации СБУ постепенно компенсируют разницу в военно-техническом потенциале между Киевом и Москвой и приближают справедливый мир.

В СБУ отметили, что только на прошлой неделе было несколько раз нанесены удары по важным логистическим объектам оккупантов в "глубине" России.

Украинские военные ударили по химическому заводу "Метафракс Кемикалс", который расположен в 1700 километрах от Украины, а также по станции "Второво" и по штабу российских "ФСБшников" на ВОТ.

Евгений Хмара также заявил, что Украине стоит глубже изучать истории из прошлого. По его словам, опыт с тех времен невероятно важен для нынешней ситуации в стране.

Важно строить мостики между людьми, которые веками отстаивали наше государство, и нашим настоящим. Они вдохновляют нас продолжать это дело. СБУ и все другие защитники прилагают максимум усилий, чтобы быть достойными их памяти,

– отметил Хмара.

В ночь на 25 мая 2026 года Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Белец", которая расположена в городе Унеча Брянской области. Этот объект задействован в обеспечении оккупационной армии государства-агрессора.

Ночью 15 мая Украина нанесла очередной удар по одному из крупнейших НПЗ России – "Рязанскому". Новые спутниковые снимки свидетельствуют об огромных разрушениях завода.

Силы обороны 22 и в ночь на 23 мая ударили по оккупантам. В результате атаки был поражен нефтеналивной причал нефтяного терминала "Таманьнефтегаз".