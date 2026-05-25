Про це повідомили в СБУ.

Що Хмара розповів про удари по Росії?

Хмара наголосив, що далекобійні удари по Росії та спецоперації СБУ поступово компенсують різницю у військово-технічному потенціалі між Києвом та Москвою та наближають справедливий мир.

В СБУ зазначили, що лише минулого тижня було декілька разів завдано ударів по важливих логістичних об'єктах окупантів у "глибині" Росії.

Українські військові вдарили по хімічному заводу "Метафракс Кемікалс", який розташований за 1700 кілометрів від України, а також по станції "Второво" та по штабу російських "ФСБшників" на ТОТ.

Євгеній Хмара також заявив, що Україні варто глибше вивчати історії з минулого. За його словами, досвід з тих часів неймовірно важливий для теперішньої ситуації в країні.

Важливо будувати містки між людьми, які століттями відстоювали нашу державу, і нашим сьогоденням. Вони надихають нас продовжувати цю справу. СБУ та усі інші захисники докладають максимум зусиль, щоб бути гідними їхньої пам’яті,

– зазначив Хмара.

Останні новини про удари українських військових по Росії

У ніч на 25 травня 2026 року Сили оборони України уразили нафтобазу "Белец", яка розташована в місті Унеча Брянської області. Цей об'єкт задіяний у забезпеченні окупаційної армії держави-агресора.

Вночі 15 травня Україна завдала чергового удару по одному з найбільших НПЗ Росії – "Рязанському". Нові супутникові знімки свідчать про величезні руйнування заводу.

Сили оборони 22 та у ніч проти 23 травня вгатили по окупантах. Внаслідок атаки було уражено нафтоналивний причал нафтового терміналу "Таманьнефтегаз".