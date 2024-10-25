Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления в Национальном университете обороны. Как передает "Голос Америки", в Белом доме не стали объяснять, почему позиция остается неизменной.

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В Белом доме сделали новое заявление о дальнобойных ударах

Салливан заявил, что позиция США относительно дальнобойных ударов вглубь России остается неизменной. В то же время он добавил, что переговоры с Украиной продолжаются и дальше.

В Белом доме не стали объяснять своей принципиальной и непоколебимой позиции, но Салливан отметил, что США предоставляют Украине "огромный набор возможностей", которые помогают защищать суверенитет и территориальную целостность.

Исходя из принципов здравого смысла, если есть артиллерийская система, которая ведет огонь по вам из-за границы в Харькове или в другом месте вдоль украинско-российской границы, вы должны иметь возможность стрелять в ответ,

– заявил Салливан.

В то же время удары вглубь на дальнюю дистанцию остаются запрещенными.

"Наша политика не изменилась на данный момент, но эти разговоры будут продолжаться, и я считаю, что их лучше всего проводить за закрытыми дверями, чтобы мы могли решать этот вопрос с нашими украинскими партнерами", – резюмировал советник Байдена.