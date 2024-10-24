Спикер Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби обсудил вопрос снятия ограничений на удары вглубь России во время разговора с журналисткой Fox News Джеки Генрих.

Смотрите также Конгрессмен США призвал рассмотреть "прямые военные действия", если войска КНДР войдут в Украину

Почему в Белом доме против ударов вглубь России

Чиновник рассказал, что Комитет по разведке и Пентагон рекомендовали администрации не менять политику США, которая бы позволила Украине поражать цели в глубине России с помощью американских дальнобойных ракет. Ведомства заверили, что от этого будет больше вреда, чем пользы.

Согласно анализу Комитета разведки и Минобороны, изменение политики не будет иметь стратегического влияния и не изменит ход войны, частично из-за того, что Россия перевела более 90 процентов воих самолетов за пределы радиуса действия ATACMS. Поэтому разведчики считают ошибочным мнением, что ATACMS могли бы быть эффективными в борьбе с российскими КАБами.

Кроме того, Украина не имеет достаточного количества ATACMS, а США не могут ей предоставить больше ракет без ущерба для собственной военной готовности.

Было бы безответственно, если бы мы не принимали во внимание то, что сделает Россия,

– сказал также Кирби.

Чиновник напомнил, что Россия является "ядерной державой, способной делать очень плохие вещи как Украине, так и США".

К слову, План победы Владимира Зеленского включает усиление Украины дальнобойными ракетами и признание за ней права самостоятельно решать, куда и как ими бить.