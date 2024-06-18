Законны ли удары ВСУ по России: канцлер Австрии сделал неожиданное заявление

Силы обороны Украины имеют право атаковать территорию России с западного вооружения. При этом, если в Европе и на Западе покажут слабость, российские генералы могут пойти дальше.

Удары остановят российских генералов

Соответствующее заявление озвучил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он отметил, что атаки по России согласуются с международным правом.

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Согласно международному праву, такие нападения на Россию допустимы. Если Кремль прекратит агрессию, военная помощь Украине автоматически уменьшится. Если европейцы отступят, это может поощрить российских генералов зайти еще дальше,

– отметил Нехаммер.

Путин может закончить войну в любой момент

Австрийский канцлер также назвал "Глобальный саммит мира" первым шагом на пути к прекращению войны. При этом он признал, что участие России в мирном процессе необходимо.

"Без России мира не будет. Именно Путин напал на Украину, у него есть возможность прекратить войну в любой момент. Однако войны хоть и начинаются быстро, тем, кто их начинает, трудно быстро их закончить", – добавил Нехаммер.

Нейтралитет Австрии

По словам политика, при том, что Австрия занимает нейтральную позицию, она поддерживает внешнюю политику Евросоюза и солидарна в вопросах санкций против России и предоставления финансовой помощи Украине.

. Закон не запрещает Австрии участвовать в вооруженных конфликтах, но предусматривает, что страна не должна вступать в военные союзы или позволять другим странам размещать войска на своей территории.