Удари зупинять російських генералів
Відповідну заяву озвучив канцлер Австрії Карл Нехаммер. Він наголосив, що атаки по Росії узгоджуються з міжнародним правом.
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Згідно з міжнародним правом, такі напади на Росію допустимі. Якщо Кремль припинить агресію, військова допомога Україні автоматично зменшиться. Якщо європейці відступлять, це може заохотити російських генералів зайти ще далі,
– зазначив Нехаммер.
Путін може закінчити війну будь-якої миті
Австрійський канцлер також назвав "Глобальний саміт миру" першим кроком на шляху до припинення війни. При цьому він визнав, що участь Росії у мирному процесі потрібна.
"Без Росії миру не буде. Саме Путін напав на Україну, в нього є можливість припинити війну будь-якої миті. Однак війни хоч і починаються швидко, тим, хто їх починає, важко швидко їх закінчити", – додав Нехаммер.
Нейтралітет Австрії
За словами політика, при тому, що Австрія займає нейтральну позицію, вона підтримує зовнішню політику Євросоюзу та солідарна у питаннях санкцій проти Росії та надання фінансової допомоги Україні.