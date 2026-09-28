Кардинально усилит удары ВСУ: Шарп рассказал, какое одно политическое решение будет способствовать этому

Снятие политических ограничений на работу спутниковой связи над территорией России позволит украинским военным управлять дронами в режиме реального времени. Это даст возможность операторам обнаруживать и уничтожать вражеские пусковые установки даже за тысячу километров от границы.

О таких перспективах расширения возможностей Сил обороны рассказал военный аналитик Дэвид Шарп. Как сообщает 24 Канал, главным препятствием для реализации этого сценария остаются опасения западных партнеров относительно возможной эскалации.

Новые задачи для беспилотников

По словам эксперта, бесперебойная связь позволит проводить доразведку непосредственно во время полета ударных дронов. Операторы смогут оперативно менять маршрут и выбирать более приоритетные объекты для поражения глубоко в тылу противника.

Оператор может обнаружить новую цель даже за 1000 километров на территории России и принять решение о ее атаке,

– Давид Шарп, военный аналитик.

Помимо дальних ударов, спутниковые системы чрезвычайно эффективны для атак на средних дистанциях. Речь идет об уничтожении элементов зенитно-ракетных комплексов и ракетных установок, представляющих угрозу для украинских городов.

Политические препятствия

В настоящее время главной проблемой для украинских сил остается отсутствие качественной связи и средств визуальной разведки над российской территорией. Массовое использование терминалов могло бы решить этот вопрос, но на пути стоят запреты.

Много говорят о запрете со стороны Илона Маска, но дело не только в нем, но и в политическом решении руководства США,

– Давид Шарп, военный аналитик.

Он добавил, что если бы Вашингтон действительно хотел снять эти ограничения, на владельца компании оказывалось бы соответствующее давление. Однако западные страны до сих пор опасаются гибридных угроз со стороны Кремля.

Необходимость расширения доступа

Напомним, ранее мы писали, что украинской разведке не хватает покрытия для эффективного противодействия российским ракетным комплексам. Об этом заявлял глава ГУР Кирилл Буданов, подчеркивая необходимость расширения возможностей спутниковой связи.

К слову. Полное интервью с военным обозревателем из Израиля читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Тем временем Россия пытается создать собственный аналог системы связи под названием "Рассвет", чтобы управлять "Шахедами" в режиме онлайн. Однако, как уже сообщалось на нашем сайте, эта вражеская программа терпит серьезные неудачи, ведь большинство тестовых спутников не смогли выйти на запланированные орбиты или сгорели в атмосфере.