Как и на правобережье Херсонщины, где в последний месяц также есть результаты. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Оккупантам не удастся совершить наступление

Впрочем, российская оккупационная армия может планировать весной создание новых ударных группировок и параллельно подпитывать контингент находящихся в Украине войск. Таким образом, оккупанты, вероятно, захотят "повторить то, что пытались сделать в феврале" и ударить на разных направлениях.

Пока не видно, благодаря чему россия могла бы добиться такого прорыва,

– заметил Мусиенко.

По его словам, достаточно боеспособная группировка российских войск не смогла совершить такой прорыв в феврале – марте. Следовательно, и у новых мобилизованных людей, которые постепенно будут терять мотивацию и без таких навыков, как контрактники, – не получится.

"Я не думаю, что удастся реализовать что-то столь прорывное, даже если оно у них в планах и есть", – подытожил эксперт.

Мусиенко предположил, смогут ли россияне повторить наступление: смотрите видео

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