Як і на правобережжі Херсонщині, де протягом останнього місяця також є результати. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Окупантам не вдасться здійснити наступ

Утім, російська окупаційна армія може планувати навесні створення нових ударних угруповань і паралельно підживлювати контингент військ, які перебувають в Україні. У такий спосіб окупанти, ймовірно, захочуть "повторити те, що намагалися зробити у лютому" та вдарити на різних напрямках.

Поки не видно завдяки чому росія могла б досягти такого прориву,

– зауважив Мусієнко.

За його словами, досить боєздатне угруповання російських військ не змогло здійснити такий прорив у лютому – березні. Отже, й у нових мобілізованих людей, які поступово будуть втрачати мотивацію та не матимуть таких навичок, як контрактники, – не вийде.

"Я не думаю, що вдасться реалізувати щось настільки проривне навіть, якщо воно у них в планах є", – підсумував експерт.

Мусієнко припустив, чи зможуть росіяни повторити наступ: дивіться відео

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