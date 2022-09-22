Як і на правобережжі Херсонщині, де протягом останнього місяця також є результати. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Варте уваги На Херсонщині командування починає підготовку окупантів до "жесту доброї волі"
Окупантам не вдасться здійснити наступ
Утім, російська окупаційна армія може планувати навесні створення нових ударних угруповань і паралельно підживлювати контингент військ, які перебувають в Україні. У такий спосіб окупанти, ймовірно, захочуть "повторити те, що намагалися зробити у лютому" та вдарити на різних напрямках.
Поки не видно завдяки чому росія могла б досягти такого прориву,
– зауважив Мусієнко.
За його словами, досить боєздатне угруповання російських військ не змогло здійснити такий прорив у лютому – березні. Отже, й у нових мобілізованих людей, які поступово будуть втрачати мотивацію та не матимуть таких навичок, як контрактники, – не вийде.
"Я не думаю, що вдасться реалізувати щось настільки проривне навіть, якщо воно у них в планах є", – підсумував експерт.
Мусієнко припустив, чи зможуть росіяни повторити наступ: дивіться відео
Ситуація на фронті: останні новини
- Українські захисники поступово беруть під контроль важливу для росіян трасу в Луганській області. Так, одна із найважливіших логістичних артерій Луганщини плавно, але впевнено переходить під вогневий контроль ЗСУ.
- Представник ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що, згідно з даними воєнної розвідки, наразі російські війська активно готуються до оборонних операцій. Так, окупанти будують оборонні позиції першої й другої лінії.
- Крім того, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповідав, що загарбники починають скупчувати техніку поблизу адмінкордону Луганщини. Це означає, що окупанти готові до контрнаступу Збройних Сил України.
- На межі Донеччини й Харківщини підняли український прапор. Це вдалось зробити, завдяки нашим військовим, які звільнили від окупантів ділянку траси Київ – Харків – Довжанський. Однак ця ділянка дуже небезпечна, адже окупанти замінували її.