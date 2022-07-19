Позорное зрелище, – Коваленко предположил, удастся ли россии выпросить беспилотники у Ирана

владимир путин отправился в Иран. Вероятно, он будет просить у них беспилотники для своей армии. Однако эксперты говорят, что это выглядит смешно и позорно, потому что раньше глава кремля говорил, что у них достаточно дронов.

Сможет ли путин выпросить беспилотники у Ирана

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он говорит, что это позорное зрелище, но путин этого заслуживает.

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По его словам, интересно наблюдать за тем, как сейчас путин, который еще в октябре говорил, что у них 2 тысячи беспилотников, сейчас едет в Иран, чтобы выклянчить несколько сотен дронов.

Эксперт объяснил, что в Иране действительно большая номенклатура БПЛА, они невысокотехничные, но эта страна под санкциями смогла сделать дроны из того, что у нее есть.

Так, они иногда используют микросхемы китайского происхождения. Эти дроны второго и третьесортного качества, но их у Ирана очень много.

Но, как подчеркнул Коваленко, наиболее интересно, что Тегеран уверял Украину, что они не будут предоставлять россии беспилотники.

К тому же сейчас для Ирана есть "окно возможностей", когда международное общество может ослабить санкции в отношении экспорта нефти и газа из Ирана, чтобы вытеснить российский из Европы.

И здесь вопрос – что сегодня для Ирана важнее – то, что он продаст россии 100 или 200 беспилотников, или то, что ему снизят санкционные ограничения, он увеличит экспорт и будет иметь больше денег с этого,

– спрашивает эксперт

Коваленко считает, что Иран более рационален и логичен, чем россия, поэтому сделает ставку на возможность продавать больше нефти и газа, чем пойдет на помощь россии.

Почему тогда путин поехал в Иран

Как сказал эксперт, визит был анонсирован, поэтому его невозможно было отменить.

К тому же в Иране сегодня присутствует президент Турции Эрдоган. Ведь Турция сейчас начинает военную операцию и Сирии, из-за чего россия очень недовольна,

– объяснил Коваленко.

По его мнению, Путин в первую очередь хочет провести какие-то переговоры больше с Эрдоганом, чем с руководством Ирана.

Коваленко о визите путина в Иран и ситуации на фронте: видео



К слову, 19 июля в Тегеране был запланирован трехсторонний саммит с участием президентов России, Турции и Ирана. Эксперт Игорь Семиволос спрогнозировал, какие темы могут обсудить Эрдоган и путин.