Политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук в эфире 24 Канала рассказал, что план по захвату Одессы есть в военных доктринах России. Это известно из ряда документов, которые получала разведка Украины.

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Одессу удалось отстоять дважды

Кирилл Буданов озвучивал план России до 2040 года – как они видят развитие военных действий на 20 лет вперед, в том числе и в Украине.

Почему Одесса была для них главной целью? Они же уже пытались ее взять. Вспомните 2014 год – как мы отбивали украинскую Одессу. То, что происходило в мае, – они хотели реализовать гибридным методом. То есть на Одессу делалась огромная ставка,

– сказал Андрей Ткачук.

Он добавил, что как тогда, так и в 2022 году, когда была высадка десанта в Одессе, удалось отбиться. Соответственно, попытки были бы и дальше, если бы они прошли Николаевщину.

Это относительно их целей – они не новые. Почему это важно? Им нужно не просто отрезать Украину. Для нас это был бы огромный, колоссальный удар, ведь значительная часть нашей экономики зависит от Черного моря – от возможности обеспечить успешный проход вдоль побережья к Босфору,

– сказал Андрей Ткачук.

Он добавил, что Украине удалось вернуть контроль над Черным морем – благодаря усилиям и Военно-морских сил, и спецподразделений СБУ и ГУР. И хотя Украина не контролирует всю акваторию, она имеет достаточный контроль над той частью, где может проводить ряд работ.

Кто имеет сейчас доступ к торговле в Черном море

На самом деле Черное море – это не только об угрозе украинской экономике, которая в случае потери доступа к морю станет еще более зависимой от внешней финансовой помощи. Если Украина не сможет торговать – экономика просядет.

Он отметил, что сегодня к Черному морю имеют доступ Турция, Румыния, страны НАТО. Все они имеют реальную угрозу со стороны России. Поэтому Украине важно открыто говорить о намерениях России, ведь это угроза не только для Украины, но и для НАТО, для партнеров, в частности США.

Он пояснил, что если НАТО потеряет контроль над Черным морем – Россия, безусловно, попытается взять всю акваторию под свой контроль.