Об этом в своем стриме отметил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он отметил, что кадыровские подразделения, которые недавно туда перебросили, ищут возможности сбежать.
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Несокрушимая Марьинка
Город Марьинка мужественно обороняется уже 16-й месяц, отметил Жданов. Туда россияне перебросили спецназ и кадыровское подразделение "Ахмат", которое пыталось "жилы ворвать" и продемонстрировать, что лучше вагнеровцев. Но оккупанты несут потери, а город же стоит.
"Кстати, часть кадыровцев уже оттуда сняли и перебросили в Краснодарский край для охраны раненого Делимханова. Есть информация, что он в госпитале, в крайне тяжелом состоянии и даже потерял конечность", – рассказал военный эксперт.
Олег Жданов об обороне Марьинки: смотреть видео
Также военный эксперт отметил безопасность и эвакуацию. Если в городе остаются гражданские – не стоит рисковать жизнью, находясь под обстрелами. Лучше уехать на время в более безопасные районы.
Оборона Марьинки: последние новости
- Россияне стягивают на оккупированные украинские земли группу спецназовцев "Восток-Ахмат". Они начали выполнять функции штурмовиков. Но на долго их не хватит – это только попытка морального и психологического давления.
- На днях командир "Ахмата" заявил, что полностью снимает почти все подразделения, дислоцированные на Марьинском направлении. Апти Алаудинов сказал, что получил команду от Кадырова ехать на поиски Адама Делимханова.
- В сети показали кадры Марьинки – город почти разрушен вражеской армией. На обнародованных кадрах можно увидеть, что там не осталось ни одного уцелевшего дома. Все здания разрушены и выжжены.