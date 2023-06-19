Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что наступление ВСУ происходит со стремительной динамикой, учитывая то сопротивление, которое оказывают оккупанты. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Подведены первые итоги контрнаступления

Он напомнил, что враг создал мощные линии обороны, заминировал большую площадь территорий и бросил огромные силы на пути наступления украинских сил.

Рассчитывать на очень быстрое движение в таких условиях просто невозможно,

– подчеркнул военный обозреватель.

В то же время украинское командование получает информацию с фронта в режиме реального времени. И это дает возможность вносить определенные коррективы в происходящее.

Сегодня состоялась Ставка Верховного Главнокомандующего, где были подведены первые итоги контрнаступательных действий.

"Учитывая их, можно посмотреть, что необходимо исправить, какие решения принимать в дальнейшем, возможно на каком-то участке фронта ускорить наступательные действия, возможно – изменить", – подчеркнул Мусиенко.

Важно! 19 июня Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Военные руководители доложили на Ставке об оперативной ситуации, снабжении боеприпасами и спрогнозировали следующие движения врага. На Ставке в частности присутствовал Кирилл Буданов, который по фейковой информации российских пропагандистов якобы был "ранен".

ВСУ уже двигаются дальше

Что касается освобождения Пятихаток, то информация с фронта поступает с опозданием, поэтому очевидно, что украинские силы сейчас уже двигаются дальше – по западной части Запорожской области, по Васильевскому направлению.

Сейчас уже очевидно, отметил Мусиенко, что украинское наступление развивается очерчено. Видим 3 – 4 его линии. Это – Ореховское направление с разветвлениями на Юго-Запад и Юго-восток. А также направление от Великой Новоселки, где продолжаются бои – с одной стороны возле Старомлыновки, с другой – Новодаровки.

"Там также будут успехи у наших сил и хорошие новости - стоит подождать. Генштаб об этом сообщит в свое время", - отметил военный эксперт.

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Ищем пути обхождения флангов

Сейчас для украинского командования важно выполнить задачу создания – в направлении Пятихатки и других – коридоров для прорыва тяжелой техники и вооружения, для того, чтобы закрепляться на этих плацдармах и рубежах.

Насколько быстро наши силы достигнут этого, настолько быстро мы увидим второй этап контрнаступления,

– объяснил Мусиенко.

В то же время, украинское командование ищет пути обхождения флангов. Ведь лобовые атаки это такая тактика, которую не стоит использовать. А вот искать фланги, обходные варианты, по его мнению, очень важно.

Сейчас украинские силы пытаются атаковать врага по всей линии обороны. ВСУ гоняет оккупантов по ней, заставляет перемещать резервы, прерывает линии связи, нарушает координацию.

"Кроме того, Левобережье Херсонщины может быть использовано для проведения десантных операций с Правого на Левый берег Днепра", – подчеркнул Александр Мусиенко.

Какая ситуация на фронте