Президент рассказал, что во время Ставки внимание было максимально приковано к фронту и бригадам наступления. Глава государства также рассказал, кто докладывал во время Ставки.

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Зеленскому доложили об оперативной обстановке

В частности, это сделали командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, командующий оперативной группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.

Руководители украинской армии докладывали об оперативной обстановке, обеспечении боеприпасами, прогнозе действий противника на ближайшее время.

Также Зеленский отметил, что глава МВД Игорь Клименко отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач.

Отметим, что проведение Ставки опровергает сразу два лживых тезиса со стороны России. Во-первых, российская пропаганда разгоняла фейк о якобы ранении Буданова, которое оказалось ложью.

Во-вторых, кремлевский диктатор Владимир Путин вдруг сказал, что Валерий Залужный якобы за границей.

Какая ситуация на фронте

  • Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Юге во время контрнаступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях силами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов.
  • Маляр подтвердила, что украинские защитники освободили Пятихатки в Запорожской области.
  • Она рассказала, что продвижение Сил обороны составило 7 километров. По ее словам, площадь освобожденных территорий составляет 113 квадратных километров.
  • Кроме того, она отметила, что только за прошедшую неделю по линии фронта россияне потеряли более 4600 живой силы убитыми и ранеными.
  • Чтобы противодействовать контрнаступлению ВСУ, Россия перебросила на Юг немало вертолетов, в том числе Ка-52. Украинские военные активно уничтожают воздушные суда оккупантов.
  • В течение суток на фронте произошло 24 боевых столкновения. Оккупанты в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.