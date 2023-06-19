Президент рассказал, что во время Ставки внимание было максимально приковано к фронту и бригадам наступления. Глава государства также рассказал, кто докладывал во время Ставки.
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Зеленскому доложили об оперативной обстановке
В частности, это сделали командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, командующий оперативной группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.
Руководители украинской армии докладывали об оперативной обстановке, обеспечении боеприпасами, прогнозе действий противника на ближайшее время.
Также Зеленский отметил, что глава МВД Игорь Клименко отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач.
Отметим, что проведение Ставки опровергает сразу два лживых тезиса со стороны России. Во-первых, российская пропаганда разгоняла фейк о якобы ранении Буданова, которое оказалось ложью.
Во-вторых, кремлевский диктатор Владимир Путин вдруг сказал, что Валерий Залужный якобы за границей.
Какая ситуация на фронте
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Юге во время контрнаступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях силами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов.
- Маляр подтвердила, что украинские защитники освободили Пятихатки в Запорожской области.
- Она рассказала, что продвижение Сил обороны составило 7 километров. По ее словам, площадь освобожденных территорий составляет 113 квадратных километров.
- Кроме того, она отметила, что только за прошедшую неделю по линии фронта россияне потеряли более 4600 живой силы убитыми и ранеными.
- Чтобы противодействовать контрнаступлению ВСУ, Россия перебросила на Юг немало вертолетов, в том числе Ка-52. Украинские военные активно уничтожают воздушные суда оккупантов.
- В течение суток на фронте произошло 24 боевых столкновения. Оккупанты в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.