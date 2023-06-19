Президент розповів, що під час Ставки увага була максимально прикута до фронту та бригад наступу. Глава держави також розповів, хто доповідав під час Ставки.

Дивіться також Усі "Петріоти" працюють, а ЗСУ рухаються вперед: Зеленський звернувся до українців

Зеленському доповіли про оперативну обстановку

Зокрема, це зробили командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і керівник ГУР МО Кирило Буданов.

Керівники української армії доповідали про оперативну обстановку, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час.

Також Зеленський зазначив, що глава МВС Ігор Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань.