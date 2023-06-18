Глава держави наголосив, що хто б там в Росії не розказував про нібито знищення українських "Петріотів", усі вони є, працюють та збивають російські ракети, повідомляє 24 Канал.

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Президент подякував українським воїнам

Зеленський зазначив, що завершується дуже важливий тиждень для оборони України, руху вперед та наступальних дій Сил оборони.

І саме час подякувати усім нашим воїнам. Тим, хто відзначився саме цього тижня,

– наголосив український лідер

Він подякував бійцям на найбільш жорсткому Таврійському напрямку:

морпіхам 35 окремої бригади,

десантникам "Сімдесятдев'ятки",

130 окремому розвідбату,

68 окремій єгерській бригаді,

23 окремій механізованій бригаді,

артилеристам 44 бригади.

"Особливо відзначу роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим. Дякую за результат, воїни! Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки – старший сержант Микола Нікандров і молодший сержант Роман Лісін. Молодці, хлопці!" – підкреслив глава держави.

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