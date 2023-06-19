Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що наступ ЗСУ відбувається зі стрімкою динамікою, зважаючи на той опір, який чинять окупанти. Про це він розповів 24 Каналу.

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Підбито перші підсумки контрнаступу

Він нагадав, що ворог створив потужні лінії оборони, замінував велику площу територій і кинув величезні сили на шляху наступу українських сил.

Розраховувати на дуже швидкий рух за таких умов просто неможливо,

– наголосив військовий оглядач.

Водночас українське командування отримує інформацію з фронту у режимі реального часу. І це надає можливість вносити певні корективи в те, що відбувається.

Сьогодні відбулась Ставка Верховного Головнокомандувача, де були підбито перші підсумки контрнаступальних дій.

"З огляду на них можна подивитись, що необхідно виправити, які рішення ухвалювати надалі, можливо на якійсь ділянці фронту пришвидшити наступальні дії, можливо – змінити", – підкреслив Мусієнко.

Важливо! 19 червня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Військові керівники доповіли на Ставці про оперативну ситуацію, забезпечення боєприпасами та спрогнозували наступні рухи ворога. На Ставці зокрема був присутній Кирило Буданов, який за фейковою інформацією російських пропагандистів нібито було "поранено".

ЗСУ вже рухаються далі

Щодо звільнення П'ятихаток, то інформація з фронту надходить з запізненням, тому очевидно, що українські сили зараз вже рухаються далі – по західній частині Запорізькій області, по Василівському напрямку.

Зараз вже очевидно, відзначив Мусієнко, що український наступ розвивається окреслено. Бачимо 3 – 4 його лінії. Це – Оріхівській напрямок з розгалуженням на Південний захід та Південний схід. А також напрямок від Великої Новосілки, де тривають бої – з одного боку біля Старомлинівки, з іншого – Новодарівки

"Там так само будуть успіхи у наших сил і хороші новини – варто почекати. Генштаб про це повідомить у свій час", – відзначив військовий експерт.

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Шукаємо шляхи обходження флангів

Зараз для українського командування важливо виконати завдання щодо створення – у напрямку на П'ятихатки та інших – коридорів для прориву важкої техніки та озброєння, для того, щоб закріплюватись на цих плацдармах та рубежах.

Наскільки швидко наші сили досягнуть цього, настільки швидко ми побачимо другий етап контрнаступу,

– пояснив Мусієнко.

Водночас українське командування шукає шляхи обходження флангів. Адже лобові атаки, це така тактика, яку не варто використовувати. А от шукати фланги, обхідні варіанти, на його думку, дуже важливо.

Зараз ми це й бачимо, коли українські сили намагаються атакувати ворога по всій лінії оборони. ЗСУ ганяє окупантів по ній, змушує переміщувати резерви, перериває лінії зв'язку, порушує координацію.

"Крім того, Лівобережжя Херсонщині може бути залучено для проведення десантних операцій з Правого на Лівий берег Дніпра", – підкреслив Олександр Мусієнко.

Яка ситуація на фронті